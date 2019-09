Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Schwalmtal: Die Vorfahrt missachtet - zwei Menschen leicht verletzt

Schwalmtal (ots)

Bereits am Samstag, gegen 18.30 Uhr, wurden zwei Menschen bei einem Verkehrsunfall in Schwalmtal an der Nordtangente leicht verletzt. Ein 27 Jahre alter deutscher Autofahrer aus Schwalmtal fuhr auf der Nordtangente aus Richtung Waldniel in Richtung Lüttelforst. An der Kreuzung zur L 371 bog er nach links in Richtung Ungerath ab. Dabei achtete er nicht auf den entgegenkommenden Pkw eines 32-jährigen Deutschen aus Niederkrüchten, der aus Richtung Lüttelforst kam. Im Kreuzungsbereich stießen beide zusammen. Beide Autofahrer wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Die Polizei appelliert: Vorfahrtsverletzungen und Fehler beim Abbiegen sind die Hauptunfallursachen im Kreis Viersen. Seien Sie stets aufmerksam, wenn Sie abbiegen wollen und schauen Sie lieber noch ein weiteres Mal hin, bevor Sie abbiegen. /wg (1057)

