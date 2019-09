Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Nettetal-Kaldenkirchen: Firmeneinbrecher kommen durchs Dach

Nettetal-Kaldenkirchen (ots)

In der Nacht zu Montag, gegen 00.30 Uhr, wurden unsere Streifenwagen zu einem Firmeneinbruch auf der Straße 'Am Ringofen' in Kaldenkirchen gerufen. Unbekannte waren in einen metallverarbeitenden Betrieb eingebrochen. Die Einsatzkräfte stellten fest, dass die Einbrecher eine Dachluke der Halle aufgebrochen hatten. Als die Täter ins Gebäude einstiegen, löste offenbar die Alarmanlage aus und die Einbrecher flüchteten. Ob die Einbrecher etwas stahlen, steht noch nicht fest. Hinweise auf tatverdächtige Personen oder verdächtige Fahrzeuge bitte an die Kripo in Dülken über die Rufnummer 02162/377-0. /wg (1056)

