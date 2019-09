Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Einbruch in Fahrradgeschäft

Grefrath (ots)

Am heutigen Sonntag, d. 08.09. , gegen 14.00 Uhr teilte der Vermieter eines Fahrradgeschäftes an der Lobbericher Straße in Grefrath einen Einbruch mit. Vermutlich von Freitag Abend Geschäftsschluß bis zur Feststellzeit heute hebelten Unbekannte ein rückwärtiges Fenster auf. Nach bisherigem Sachstand dürften mehrere Fahrräder aus den Geschäftsräumen entwendet worden sein, ein Fahrrad blieb in der Zufahrt des Geländes zurück ,so dass die Polizei davon ausgeht, dass die Täter möglicherweise gestört worden sind. Hinweise bitte an die Polizei Viersen unter 02162-377/0.

