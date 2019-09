Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Senior stürzt mit Fahrrad und verletzt sich schwer

Nettetal-Hinsbeck (ots)

Am 07.09.2019, gegen 19:00 Uhr, wollte ein 83-jähriger Lobbericher nach einer kurzen Ruhepause auf einem Feldweg an der Grefrather Straße Ecke Büschen wieder auf sein Fahrrad aufsteigen, verlor dabei das Gleichgewicht und stürzte. Er zog sich dabei Verletzungen am Bein zu und wurde durch den Rettungswagen zwecks stationärer Behandlung einem Krankenhaus zugeführt.

