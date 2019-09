Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Einbruch in Einfamilienhaus

Brüggen-Bracht (ots)

Am 06.09.2019, zwischen 20:16 Uhr und 23:06 Uhr, hebelten bislang unbekannte Einbrecher das Fenster der Gästetoilette auf der Rückseite eines freistehenden Einfamilienhauses auf der Straße Alst auf und verschafften sich so Zutritt ins Haus. Sämtliche Räume wurden durchsucht und Schränke durchwühlt. Entwendet wurden Bargeld, Schmuck und ein Taschenmesser. Die Hauseigentümer waren zur Tatzeit nicht zu Hause. Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge bitte an die Polizei Viersen unter der Rufnummer 02162-3770.

