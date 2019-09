Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus

Brüggen-Bracht (ots)

Am 06.09.2019, gegen 20:45 Uhr, versuchten unbekannte Täter die rückwärtig gelegene Terrassentür eines freistehenden Einfamilienhauses auf der Florianstraße aufzuhebeln. Der Hauseigentümer hörte zu diesem Zeitpunkt Geräusche am Haus, konnte diese aber zunächst nicht einordnen. Erst zu einem späteren Zeitpunkt bemerkte er entsprechende Beschädigungen an der Terrassentür. Vermutlich bemerkten die Einbrecher, dass der Hauseigentümer zu Hause war und ließen deshalb von ihrem Vorhaben ab, so dass es beim Einbruchsversuch blieb. Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge nimmt die Polizei Viersen unter der Rufnummer 02162-3771150 entgegen.

