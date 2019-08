Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Zwei Verletzte bei Auffahrunfall auf der Werler Straße

Hamm - Rhynern (ots)

Am Montag, 1. August 2019 gegen 12 Uhr wurden auf der Werler Straße an der Ortsgrenze zu Hilbeck zwei Personen bei einem Verkehrsunfall verletzt. Ein 59-jähriger Fahrzeugführer aus Arnsberg befuhr mit seinem Pkw Skoda die Werler Straße stadteinwärts. In gleicher Richtung war ein 75-jähriger Fahrzeugführer aus Sundern mit seinem Lkw MAN unterwegs. Der Lkw-Fahrer musste verkehrsbedingt bremsen und der 59-Jährige fuhr auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurden sowohl der 59-Jährige als auch seine 49-jährige Beifahrerin aus Arnsberg verletzt. Beide wurden mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht, das sie nach ambulanter Behandlung verlassen konnten. Das Fahrzeug des 59-Jährigen war nicht mehr fahrbereit und musste von der Unfallstelle geschleppt werden. Der Sachschaden wird auf 11000 Euro beziffert. (ab)

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Hamm

Pressestelle Polizei Hamm

Telefon: 02381 916-1006

E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de

https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell