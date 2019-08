Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Einbruch in Grundschule

Hamm-Pelkum (ots)

Unbekannte drangen in der Zeit zwischen Freitag, 9. August, 16.00 Uhr, und Montag, 12. August, 7.45 Uhr, in die Geistschule an der Titaniastraße ein. Die Einbrecher schlugen eine Fensterscheibe ein und gelangten ins Objekt. Hier durchsuchten sie mehrere Büros nach Diebesgut. Zum Umfang der Beute kann noch keine Angabe gemacht werden. Hinweise nimmt die Polizei Hamm unter der Telefonnummer 02381 916-0 entgegen.(hei)

