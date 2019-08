Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Auffahrunfall in Heessen

Hamm-Heessen (ots)

Zu einem Auffahrunfall kam es am Samstagmorgen, 10. August, gegen 9.30 Uhr auf der Münsterstraße in Höhe Hamtec in Richtung Stadtmitte.

Als ein 77-Jähriger seinen Toyota verkehrsbedingt bremsen musste, fuhr der 83-jährige Fahrer des hinter ihm fahrenden Volvo auf. Der Vorausfahrende verletzte sich dabei leicht und wurde mit einem Rettungswagen zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht.

Der entstandene Sachschaden wird auf 1000 Euro geschätzt. (lt)

