Feuerwehr und Rettungsdienst Bonn

FW-BN: Verkehrsunfall auf der BAB 565 - Zwei Personen verletzt

Bild-Infos

Download

Bonn (ots)

Bonn BAB 565; 23. April 2019; 12:41 Uhr. Bei einem Verkehrsunfall wurden am frühen Nachmittag zwei Personen verletzt. Der Unfall ereignete sich auf der BAB 565 in Fahrtrichtung Sankt Augustin kurz vor der Anschlussstelle Bonn-Hardtberg. An dem Unfall waren ein LKW sowie zwei PKW beteiligt. Ein zufällig die Unfallstelle passierender Rettungswagen übernahm die Erstversorgung der verletzten Personen bis die alarmierten Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst Bonn die Unfallstelle erreichten. Beim Eintreffen der Feuerwehr stellte sich glücklicherweise heraus, dass keine Personen in Fahrzeugen eingeklemmt waren. Durch die Feuerwehr wurde die Einsatzstelle abgesichert, der Brandschutz sichergestellt und die Ausbreitung auslaufender Betriebsstoffe verhindert. Die beiden verletzten Personen wurden durch den Rettungsdienst medizinisch versorgt und anschließend ins Krankenhaus transportiert. Im Einsatz waren die Lösch- und Rüsteinheit der Feuerwache 1, ein Löschfahrzeug der Feuerwache 2, die Löscheinheit Duisdorf der Freiwilligen Feuerwehr, ein Rettungswagen aus dem Rhein-Sieg Kreis, zwei Rettungswagen und der Notarzt aus Bonn sowie der Einsatzführungsdienst.

Rückfragen bitte an:



Feuerwehr und Rettungsdienst Bonn

Bastian Genz

Telefon: 0228 7170

www.bonn.de/@feuerwehr-und-rettungsdienst

Original-Content von: Feuerwehr und Rettungsdienst Bonn, übermittelt durch news aktuell