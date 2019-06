Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Verkehrsunfallflucht

silberner Renault Twingo beschädigt

Kleve (ots)

Am Freitag (28.06.2019) zwischen 6.45 und 12.30 Uhr wurde ein silberner Renault Twingo mit Klever Kennzeichen durch einen unbekannten Fahrzeugführer beschädigt. Der Renault war auf dem Parkstreifen der Lindenallee ungefähr in Höhe des Deutschen Roten Kreuzes geparkt. Der Unfallverursacher flüchtete von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden an der linken Fahrzeugseite zu kümmern. Hinweise an die Polizei Kleve, Telefon 02821 - 5040.

