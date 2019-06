Feuerwehr Sprockhövel

FW-EN: Feuerwehr früh auf den Beinen

Sprockhövel (ots)

Mittwoch Morgen wurde die Einsatzkräfte der freiwilligen Feuerwehr Sprockhövel gegen 6.10 Uhr alarmiert. In einem Wohnhaus an der Heidestraße hatte die Brandmeldeanlage ausgelöst und die Einsatzkräfte zur Einsatzstelle gerufen. Bei Eintreffen der Wehr hatten bereits alle Bewohner das Haus verlassen. Ein Trupp ging unter Atemschutz in das Gebäude vor. Diese konnten glücklicherweise schnell Entwarnung geben, da es sich offenkundig um eine Fehlalarmierung handelte. Der Einsatz konnte gegen 6.40 Uhr wieder beendet werden. Ausgerückt waren 23 Kräfte sowie 7 Fahrzeuge.

Rückfragen bitte an:



Feuerwehr Sprockhövel

Pressestelle

Matthias Kleineberg

Telefon: 02339 917 387

E-Mail: matthias.kleineberg@feuerwehr-sprockhoevel.de

www.feuerwehr-sprockhoevel.de

Original-Content von: Feuerwehr Sprockhövel, übermittelt durch news aktuell