Bundespolizeiinspektion Konstanz

BPOLI-KN: Bundespolizei, Zoll und Eidgenössische Zollverwaltung üben den Ernstfall im Grenzbahnhof Singen

Konstanz (D)/ Schaffhausen (CH) (ots)

Die Bundespolizeiinspektion Konstanz, das Hauptzollamt Singen und die Eidgenössische Zollverwaltung (EZV) üben gemeinsam in der Nacht vom 17. auf den 18.Juli 2019 das Vorgehen im Falle eines terroristischen Anschlages im grenznahen Bahnhof Singen. Die Bundespolizei in Baden-Württemberg führte eine ähnliche Übung zuletzt im Bahnhof Kehl an der Grenze zu Frankreich durch.

Während der Übung kann es durch die Simulation von Schüssen und Explosionen zu Knallgeräuschen rund um den Bahnhof Singen kommen. Auch eine Vielzahl von Statisten werden Teil der Übung sein. Durch die nächtliche Übungszeit - außerhalb der Bahnbetriebszeiten im Bahnhof Singen - werden die Auswirkungen auf den Zugverkehr gering sein. Reisende werden gebeten, die Hinweise und Lautsprecheransagen vor Ort zu beachten.

In der Zeit von 01:00 Uhr bis ca. 04:00 Uhr werden Teile des Bahnhofes Singen sowie die dazugehörigen Unterführungen mit Sichtschutzzäunen für die Öffentlichkeit gesperrt. Ein Bürgertelefon ist während der Übung mit der Rufnummer 07531 / 1288 - 103 geschaltet.

Die Beobachtung der Übung - auch durch Medienschaffende - ist aus polizeitaktischen Gründen nicht möglich.

Für Fragen zur Übung ist ab sofort zu den üblichen Geschäftszeiten ein Presse- und Medientelefon eingerichtet: Tel. 07531 / 1288 - 104.

Zudem informiert die Bundespolizei im Vorfeld und während der Übung auch über das soziale Netzwerk "Twitter" über das Geschehen. Folgen Sie uns auf: @bpol_bw

Die Übung findet mit Unterstützung der Deutschen Bahn statt.

Werle

Rückfragen bitte an:



Bundespolizeiinspektion Konstanz

Konrad-Zuse-Str. 6

78467 Konstanz

Telefon: 07531 1288 - 104 (zentral: -0)

Mobil: 0175 901 8776

Fax: 07531 1288 - 199

E-Mail: bpoli.konstanz.oea@polizei.bund.de

E-Mail: bpoli.konstanz@polizei.bund.de



Internet: www.bundespolizei.de

Internet: www.komm-zur-bundespolizei.de

Facebook: www.facebook.com/BundespolizeiKarriere

Twitter: https://twitter.com/bpol_bw

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Konstanz, übermittelt durch news aktuell