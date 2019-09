Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Einbrecher kommen durch Terrassentür

Kempen (ots)

Am Samstag, zwischen 18:30 und 21:00Uhr, brachen Unbekannte auf dem Lötschenweg durch Aufhebeln der rückwärtigen Terrassentüre in das freistehende Einfamilienhaus ein. In diesem wurden augenscheinlich alle Räume durchsucht. Bei der Tatbeute handelt es sich um ein Portemonnaie mit Dokumenten und EC-Karte sowie um eine goldene Armbanduhr. Hinweise auf Tatverdächtige bitte an die Kripo über die Nummer 02162/377-0.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Viersen



Leitstelle

Johannes-Theodor Pasch

Telefon: 02162 / 377 - 1150

während der Bürodienstzeiten: 02162/377-1191

Fax: 02162 / 377 - 1155

E-Mail: pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell