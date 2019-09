Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Versuchter Einbruch in Supermarkt - Täter werden gestört

Rödinghausen (ots)

(kup) Am frühen Sonntagmorgen (22.9.) teilte ein Mitarbeiter eines Verbrauchermarktes in Rödinghausen der Polizei einen versuchten Einbruch mit. Die näheren Betrachtungen der einschreitenden Beamten ergaben, dass gegen 1.17 Uhr bislang unbekannte Täter in einen Supermarkt an der Bünder Straße einbrachen. Um in das Innere des alarmgesicherten Gebäudes zu gelangen, gingen die Täter das Dach an. Anschließend brachen sie in das darunter liegende Büro des Marktleiters ein. Dabei wurden die Unbekannten offenbar gestört und flohen unerkannt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro. Die Ermittlungen in diesem Fall dauern an. Hinweise zu den Tätern oder der Tat erbittet die Direktion Kriminalität unter der Telefonnummer 05221 - 888 0.

