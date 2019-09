Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Unfall mit Personenschaden - Pedelecfahrer fährt gegen stehenden PKW

Bünde (ots)

(kup) Am Montag (23.9.), um 10.45 Uhr, fuhr ein 84-Jähriger aus Bünde mit seinem Pedelec auf der Bahnstraße in Richtung Turnerstraße. Gleichzeitig befuhr ein 66-jähriger Mann aus Rödinghausen in seinem PKW die Wollfeldstraße in Richtung Wilhelmstraße. Der Fahrer des schwarzen Mercedes bremste im Kreuzungsbereich der Straßen ab, da sich die dort vorhandenen Bahnschranken schlossen. Der von links kommende Senior auf dem Pedelec kollidierte mit dem wartenden Fahrzeug. Dabei stürzte er von seinem Fahrrad auf die Straße und verletzte sich leicht. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf mindestens 2.050 Euro.

