Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Sachbeschädigung - Rentner hören Klirren einer Fensterscheibe

Herford (ots)

(kup) Am Freitag (20.9.), um 13:30 Uhr, warfen bislang unbekannte Täter eine Fensterscheibe eines Hauses am Taxusweg ein. Ein älteres Ehepaar nahm das Klirren einer Glasscheibe in ihrer Wohnung wahr. Vor ihrem Fenster sahen sie zwei Jungen, bekleidet mit beigefarbenen Jacken, in Richtung Friedenstal weglaufen. Die eingesetzten Polizeibeamten fanden einen Stein vor dem Fenster der Senioren. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf mindestens 300 Euro. Zeugen, die Hinweise zu der Tat geben können, werden gebeten, sich telefonisch bei der Direktion Kriminalität unter 05221 - 888 0 zu melden.

