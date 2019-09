Kreispolizeibehörde Herford

(kup) In der Zeit zwischen Samstag (21.9.), um 17:00 Uhr, und Sonntag, um 13:15 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter ein hochwertiges Mountainbike an der Haßkampstraße. Der 15-jährige Besitzer hatte sein anthrazitfarbenes Fahrrad der Marke Trek, Modell MTB 18 Roscoe 7, am Nachmittag an einem Zaun angeschlossen. Als der Bünder Schüler sein Rad am Sonntagmittag abholen wollte, war es verschwunden. Unbekannte hatten das Schloss zerstört zurückgelassen, das Fahrrad aber mitgenommen. Der Gesamtschaden beläuft sich auf mindestens 750 Euro. Hinweise zu der Tat erbittet die Polizei in Herford unter 05221 - 888 0.

