Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Zahlreiche nächtliche Kfz.-Delikte und Vandalismus im Steinmeisterpark

Bünde (ots)

(mmb) Zu Sachbeschädigungen und Diebstählen an nach derzeitigem Kenntnisstand mindestens elf PKW kam es in der Nacht zu Samstag (21.09.2019). An Fahrzeugen verschiedener Marken wurden hier Außenspiegel beschädigt und entwendet, Scheibenwischer abgebrochen und Antennen verbogen. Betroffen waren Fahrzeuge in der Hindenburgstraße, der Winkelstraße, der Bachstraße, am Südring und in der Von-Schütz-Straße. Im Steinmeisterpark wurden in der gleichen Nacht Sitzbänke in den Teich geworfen. Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen nimmt die Direktion Kriminalität unter der Rufnummer 05221/888-0 entgegen.

