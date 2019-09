Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Dieselpartikelfilter und Radkappen entwendet

Herford (ots)

(mmb) Dieselpartikelfilter und auch Radkappen von Nutzfahrzeugen des Typs Opel Movano waren die Beute, die im Bereich der Oststraße und der Herringhauser Straße entwendet wurde. Der Tatzeitraum an der Herringhauser Straße kann derzeit auf "Montag bis Freitag dieser Woche" eingegrenzt werden. An der Oststraße waren der oder die Täter in der Nacht von Donnerstag zu Freitag (20.09.2019) aktiv. Hinweise nimmt die Direktion Kriminalität unter der Rufnummer 05221/888-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Herford

Pressestelle Herford

Telefon: 05221 888 1250

E-Mail: pressestelle.herford@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell