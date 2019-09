Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: LKW-Planen aufgeschnitten und Laubbläser entwendet

Vlotho (ots)

(mmb) In den Abendstunden des 21.09.2019 (Samstag) wurden an der Herforder Straße in Höhe der Hausnummer 111 die Planen von LKW-Aufliegern aufgeschnitten. Entwendet wurden dabei zwei elektrische Laubbläser der Marke Güde, Typ GSL3000 Vario. Dem geringen Beuteschaden steht ein erheblicher Sachschaden an den LKW-Planen gegenüber. Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen nimmt die Direktion Kriminalität unter der Rufnummer 05221/888-0 entgegen.

