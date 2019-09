Feuerwehr und Rettungsdienst Bonn

FW-BN: Verkehrsunfall im Bad Godesberger Straßentunnel sorgte für Vollsperrung

Bonn (ots)

Bad Godesberg, Straßentunnel B9, 4.9.2019. Am Mittwochabend wurden Feuerwehr und Rettungsdienst der Bundesstadt Bonn zu einem Verkehrsunfall in den Bad Godesberger Straßentunnel alarmiert. Ein PKW war aus noch ungeklärter Ursache mehrmals gegen die Mittelleitplanke geprallt und mit der Fahrerseite an dieser zum Stehen gekommen. Dem unverletzten Fahrer war es nicht möglich das Fahrzeug selbstständig über die Beifahrerseite zu verlassen. Um ihm ein Aussteigen zu ermöglichen verschoben die Einsatzkräfte der Feuerwehr das Fahrzeug. Im Anschluss wurde der Fahrer durch den mit alarmierten Rettungsdienst gesichtet. Ein Transport in ein Krankenhaus war nicht notwendig. Da die tonnenschwere Mittelleitplanke nach dem Unfall auf die Gegenfahrbahn ragte musste diese mit Unterstützung der Feuerwehr wieder in ihre Ursprungsposition gebracht werden. Im Einsatz waren insgesamt 20 Kräfte der Feuerwache 3, der Rüsteinheit Feuerwache 1 und dem Rettungsdienst.

