FW-BN: Rauchentwicklung in Beuel aufgrund brennender Pkw's

Bonn-Beuel, Broichstr., 21.08.2019; 17:27 Uhr - Am Mittwochnachmittag erreichte die Leitstelle der Feuerwehr Bonn ein Notruf über brennende Fahrzeuge auf einem Gelände an der Broichstrasse. Die Einsatzkräfte konnten die anfänglich erhebliche Rauchentwicklung bereits auf der Anfahrt sichten. Bei Eintreffen der Feuerwehr standen drei Pkw's in Flammen. Die Brandbekämpfung erfolgte über zwei Löschrohre sowie ein weiteres Schaumrohr. Für die Feuerwehr und den Rettungsdienst war der Einsatz gegen 19:25 Uhr beendet. Für die Löscharbeiten musste die Broichtr. voll gesperrt werden. Im Einsatz waren 14 Einsatzkräfte der Feuerwache 2 des Rettungsdienstes sowie des Führungsdienstes.

