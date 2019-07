Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Kempen: Brandursache Scheune: Selbstentzündung wahrscheinlich

Kempen: (ots)

Ermittler des Kriminalkommissariats 1 haben den Brandort am Reiterhof in Kempen untersucht. Dort waren am Dienstagabend in einer Halle gelagerte Heuballen in Brand geraten. Die Ballen waren vor Einlagerung auf Feuchtigkeitsgehalt und damit verbundenen thermischen Auffälligkeiten geprüft worden. Die Ermittler gehen davon aus, dass sie sich trotz dieser Vorsichtsmaßnahme selber entzündet haben. Anhaltspunkte für eine Straftat haben sich nicht ergeben./ah(824)

