Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Unbekannter überfällt ältere Dame - Polizei bittet Bevölkerung um Mithilfe

Hiddenhausen (ots)

(um) Ein bislang unbekannter Täter überfiel gestern, gegen 16.59 Uhr, eine 76-Jährige an der Löhner Straße. Der etwa 175 cm schlanke hagere Mann griff ohne Vorwarnung an der Wohnungstür sein Opfer an und forderte unter Vorhalten eines Messers die Herausgabe von Geld. Durch eine heftige Gegenwehr der Frau ließ der Räuber am Ende von seinem Opfer ab und lief davon. Die Tat des ungepflegt wirkenden Mannes, der sich mehrere Tage nicht rasiert hatte und mit einem insgesamt ungepflegten Äußeren beschrieben wird, verletzte die Frau, sodass noch am Abend in einem Krankenhaus eine ärztliche Versorgung erfolgte. Der Täter mit halbdunklen Hauttyp hatte schmale Lippen und auffällig große Zahnzwischenräume. Zur Tatzeit trug der bislang Unbekannte eine dunkelgraue Basecap zu ansonsten eher dunkel gehaltener Kleidung. Die Polizei bittet in diesem Fall die Bevölkerung dringend um Mithilfe. Im engeren geht es um verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Tatzeitraum des noch hellen gestrigen Spätnachmittags unter Bezug zu den Örtlichkeiten an der Löhner Straße im Ortskern von Hiddenhausen. Die Ermittlungen in diesem Fall dauern an. Hinweise werden an das Kriminalkommissariat in Herford unter der Telefonnummer 05221-8880 oder jede andere Polizeidienststelle erbeten.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Herford

Pressestelle Herford

(um) Uwe Maser

Telefon: 05221 888 1251

E-Mail: pressestelle.herford@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell