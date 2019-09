Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Kfz-Diebstähle - Unbekannte entwenden drei Roller

Vlotho (ots)

(kup) In den vergangenen Tagen stellt die Polizei in mindestens drei Fällen Rollerdiebstähle im Bereich Vlotho fest. In einem Fall parkte die Geschädigte ihren grauen Luxxon-Roller am Dienstag gegen 20:00 in einer Hauseinfahrt in der Straße Zum Sonnenhügel. Als sie ihr Fahrzeug am nächsten Morgen nutzen wollte, war es verschwunden. Bei ihrer Nachschau stellte sie fest, dass unbekannte Täter den Roller wenige Häuser entfernt leicht beschädigt abgestellt hatten. In einem zweiten Fall parkte ein 27-Jähriger am späten Dienstagabend seinen grünen Aprilia SR50 an der Oelbrinkstraße. Am Mittwochmorgen stellte der Mann aus Vlotho fest, dass Unbekannte seinen Roller entwendet hatten. Im dritten Fall ließ der 48-jährige Geschädigte sein Kleinkraftrad am frühen Mittwochmorgen an der Langen Straße stehen. Unbekannte entwendeten es. Die Auffindung erfolgte später an der Weser. Der entstandene Sachschaden summiert sich über alle drei Fälle auf mindestens 1.150 Euro. Hinweise zu den Taten erbittet die Polizei in Herford unter 05221 - 888 0.

