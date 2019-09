Kreispolizeibehörde Herford

(kup) Am Mittwoch (18.9.), um 16:50 Uhr, fuhr ein 43-Jähriger aus Enger in seinem PKW auf der Hermannstraße in Richtung Minden-Weseler-Weg. Gleichzeitig befuhr eine 54-jährige Frau aus Enger den Minden-Weseler-Weg in Richtung Bünder Straße. Im Einmündungsbereich beider Straßen bog der Fahrer eines lilafarbenen Ford nach rechts ab. Dadurch verursachte er einen Zusammenstoß mit der von rechts kommenden Fahrerin eines schwarzen Damenrades. Durch die Wucht des Aufpralls rollte die 54-Jährige über die Motorhaube und stürzte auf die Straße. Dabei verletzte sie sich. Der PKW wurde leicht beschädigt, die Gabel des Rades brach entzwei. Der entstandene Gesamtschaden beläuft sich auf mindestens 2.000 Euro.

