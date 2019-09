Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Unfall mit Personenschaden - Fahrer fährt auf

Herford (ots)

(kup) Am Dienstag (17.9.), um 14:35 Uhr, fuhr ein 68-Jähriger aus Hiddenhausen mit seinem PKW auf der Straße Auf der Freiheit in Richtung Enger. An der Kreuzung zur Bahnhofstraße warteten zwei weitere Verkehrsteilnehmer an einer roten Ampel. Der Fahrer des weißen VW Tiguan bemerkte die haltenden PKW zu spät. Dadurch verursachte er einen Zusammenstoß mit dem vor ihm wartenden weißen Peugeot, den ein 51-Jähriger aus Enger fuhr. Durch die Wucht des Aufpralls wurde dieser Wagen auf den vor ihm wartenden schwarzen Opel geschoben. Die 26-jährige Fahrerin dieses PKW, sowie der Fahrer des mittleren Wagens verletzten sich leicht. Der Mann aus Enger wurde mit einem eingesetzten Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der entstandene Gesamtschaden beläuft sich auf mindestens 6.000 Euro.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Herford

Pressestelle Herford

Telefon: 05221 888 1250

E-Mail: pressestelle.herford@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell