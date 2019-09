Polizeidirektion Hannover

POL-H: Mitte: Trio überfällt 22-Jährigen - Wer kann Hinweise geben?

Hannover (ots)

Am frühen Donnerstagmorgen (12.09.2019) haben drei bislang unbekannte Männer einen 22-Jährigen an der Straße Am Marstall überfallen und sind anschließend mit Geld und einem Smartphone geflüchtet.

Nach ersten Erkenntnissen war der junge Mann gegen 04:30 Uhr mit einer 26 Jahre alten Begleiterin an der Straße Am Marstall in Richtung Schmiedestraße unterwegs gewesen.

Etwa in Höhe einer Shisha Bar kam einer der Unbekannten auf ihn zu, umarmte das spätere Opfer und verwickelte es in ein Gespräch. Unmittelbar danach drückte ein zweiter Täter den 22-Jährigen von hinten zu Boden, während ein dritter Mann die Wertsachen aus seinen Hosentaschen zog.

Anschließend flüchtete das Trio zu Fuß in Richtung Schmiedestraße. Die 26-Jährige half dem jungen Mann nach der Attacke auf und alarmierte die Polizei.

Die Räuber sind 25 bis 30 Jahre alt und von schwarzafrikanischer Erscheinung.

Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Mitte unter der Telefonnummer 0511 109-2820 entgegen. /pu, has

