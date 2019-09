Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Einbruchdiebstahl - Kupferkabel gestohlen

Kirchlengern (ots)

(kup) In der Zeit zwischen Sonntag (15.9.), um 17:45 Uhr, und Montag, um 7:32 Uhr, brachen bislang unbekannte Täter in das Gebäude einer Firma an der Hüllerstraße ein. Die Unbekannten hebelten ein Fenster auf und verschafften sich so Zugang zu dem Gebäude. Im Innern angelangt, entwendeten sie spezielle Kupferdrähte, die im Bereich von Modelleisenbahnen Verwendung finden. Anschließend flohen sie unerkannt. Der entstandene Gesamtschaden beläuft sich auf mindestens 25.000 Euro. Die Direktion Kriminalität bittet um Hinweise an die Telefonnummer 05221 - 888 0.

