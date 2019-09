Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Kfz-Diebstahl - Weißer Transporter entwendet

Herford (ots)

(kup) In der Zeit zwischen Samstag (14.9.), um 17:00 Uhr, und Montag, um 8:00 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter einen weißen Mercedes Sprinter an der Amselstraße. Der 37-jährige Besitzer hatte den Transporter am Samstag in der Straße geparkt. Am gestrigen Morgen bemerkte er das Fehlen des Fahrzeugs. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf mindestens 10.000 Euro. Hinweise zu der Tat erbittet die Direktion Kriminalität unter der Telefonnummer 05221 - 888 0.

