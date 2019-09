Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Oberkassel: Tageswohnungseinbruch in Mehrfamilienhaus - Polizei sucht Zeugen

Bonn (ots)

Am Donnerstag (12.09.2019) brachen Unbekannte in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses auf der Cäcilienstraße in Oberkassel ein. In der Zeit von 07:45 Uhr bis 16:30 Uhr gelangten sie dort unbemerkt in das Treppenhaus und verschafften sich durch das gewaltsame Öffnen einer Wohnungstür Zugang zu einer der Wohnungen. Nachdem die Unbekannten die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen durchsuchten, flüchteten sie mit Beute in noch nicht abschließend festgestelltem Umfang.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben kann, die mit der Tat in Verbindung stehen könnten, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 0228/15-0 mit dem Kriminalkommissariat 34 in Verbindung zu setzen.

