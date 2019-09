Polizei Bonn

POL-BN: Gestohlene Fahrräder: Polizei sucht Eigentümer

Fotos auf Webseite

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Bonn (ots)

Die Bonner Polizei hat auf ihrer Webseite Fotos von 40 vermutlich gestohlenen Fahrrädern eingestellt. Diese waren am 28. August 2019 im Rahmen einer groß angelegten Durchsuchungsaktion in Bonn sichergestellt worden ( siehe unsere Pressemeldung vom 28.08.2019 ). Nun suchen die Ermittler der Ermittlungsgruppe Bike die rechtmäßigen Eigentümer.

Außerdem traf bei den Ermittlern heute ein Lastwagen mit 140 weiteren Fahrrädern ein. Diese waren im Rahmen der Durchsuchungsaktion im polnischen Kamienna Gora sichergestellt worden. Auch sie sollen in Bonn und der Region gestohlen worden sein. Die Ermittler nehmen in den kommenden Tagen jedes einzelne Fahrrad in Augenschein, überprüfen die Fahrradrahmennummern und individuelle Merkmale sowie Besonderheiten.

In der kommenden Woche werden Fotos dieser Fahrräder, deren Eigentümer nicht ermittelt werden können, ebenfalls auf der Webseite veröffentlicht.

Die Fotos der in Bonn sichergestellten Fotos finden Sie hier: https://bonn.polizei.nrw/artikel/aufgefundene-fahrraeder

Rückfragen bitte an:



Polizei Bonn

Pressestelle



Telefon: 0228 - 1510-21 bis 23

Fax: 0228-151202

https://bonn.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell