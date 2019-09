Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Zentrum: 57-Jähriger nach Körperverletzungsdelikt vorläufig festgenommen

Bonn (ots)

Vorläufig festgenommen wurde am Mittwochabend (11.09.2019) ein 57-jähriger Mann. Er hatte gegen 20:30 Uhr einer 71-jährigen Passantin am Bertha-von-Suttner-Platz unvermittelt ins Gesicht gespuckt und sie geschubst. Als der Begleiter der Frau dazwischen ging, wurde auch er von dem 57-Jährigen geschubst und am Boden liegend getreten. Durch zwischenzeitlich von Zeugen alarmierte Polizeibeamte der Bonner City-Wache konnte der Mann am Tatort gestellt werden, wobei er sich erheblich zur Wehr setzte. Nach ersten Ermittlungen stellte sich heraus, dass der 57-Jährige ohne festen Wohnsitz in Deutschland ist. Er wurde daher vorläufig festgenommen und ins Polizeipräsidium gebracht. Die Ermittlungen gegen ihn wegen gefährlicher Körperverletzung und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte dauern derzeit noch an.

