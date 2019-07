Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Aus hilfloser Person wird Angreifer - Aus Angreifer wird Häftling - Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl

Essen - Goßlar (ots)

Weil er auf dem Boden lag und sich nicht bewegte, wollten Bundespolizisten einem 54-jährigen Mann am Essener Hauptbahnhof Hilfe leisten. Dieser versuchte später einen Bundespolizisten zu schlagen und zu treten. Wie sich später herausstellte, wurde der Mann von der Justiz gesucht.

Gegen 10:00 Uhr war der 54-Jährige den Bundespolizisten am Samstag (29. Juni) aufgefallen. Der Mann lag auf dem Boden im Bereich des Haupteingangs am Essener Hauptbahnhof. Um zu prüfen, ob sich der Mann vielleicht in einer Notsituation befindet und Hilfe benötigt, wurde er angesprochen.

Als der alkoholisierte 54-Jährige daraufhin erwachte, beleidigte er sofort die Einsatzkräfte als "Scheiß Bullen" und zeigte sich auch sonst wenig kooperativ. Da er sich vehement weigerte ein Ausweisdokument vorzuzeigen, wurde er zur Wache gebracht. Dort griff er einen Bundespolizisten mit Faustschlägen und Tritten an. Dieser konnten den Angriff abwehren. Die spätere Identitätsfeststellung konnte nur gegen seinen erheblichen Widerstand durchgeführt werden.

Dabei stellte sich dann heraus, dass gegen den renitenten Mann ein Vollstreckungshaftbefehl des Amtsgerichts in Seesen vorlag. Dieses hatte den in Goslar geborenen Mann, wegen Diebstahls und Beleidigung, zu einer Geldstrafe in Höhe von 675 Euro verurteilt. Weil er den Betrag nicht aufbringen konnte, wurde er später, zur Verbüßung einer Ersatzfreiheitsstrafe von 45 Tagen, in die Essener JVA eingeliefert.

Zudem wurde ein Strafverfahren wegen tätlichen Angriffs gegen Polizeibeamte eingeleitet.

