POL-BN: Königswinter: Überholmanöver auf L 331 endet mit zwei Verletzten

Das Überholmanöver eines 28-jährigen Autofahrers auf der Landstraße 331 in Königswinter endete am frühen Mittwochabend mit einem Verkehrsunfall. Dabei wurden der Unfallverursacher schwer und ein weiterer Autofahrer leicht verletzt.

Nach Zeugenangaben befuhr der 28-Jährige gegen 18:45 Uhr die abschüssige Landstraße 331 von Ittenbach in Richtung Bundesstraße 42. In einer Kurve überholte er nach Zeugenangaben einen vorausfahrenden Bus. Dabei kam ihm allerdings das Auto eines 59-Jährigen entgegen, der in Richtung Ittenbach fuhr. Der 28-Jährige versuchte den drohenden Frontalzusammenstoß zu verhindern und lenkte sein Fahrzeug nach links. Dabei touchierte sein Auto die rechte Fahrzeugseite des entgegenkommenden Pkw. Dieser überschlug sich, geriet auf die Gegenfahrbahn und prallte gegen die dortige Leitplanke. Der 59-jährige Fahrer kam mit leichten Blessuren davon. Der Unfallverursacher wurde mit einem Rettungstransportwagen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gefahren. Gegen ihn wird nun wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung ermittelt. Es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von 14.000 Euro.

