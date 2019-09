Polizei Bonn

POL-BN: Tankstellenraub in Bonn-Auerberg - Polizei fahndet nach flüchtigem Täter

Bonn (ots)

In den Abendstunden des 11.09.2019 überfiel ein maskierter Täter eine Tankstelle auf der Kölnstraße in Bonn-Auerberg: Gegen 21:20 Uhr betrat der Unbekannte den Verkaufsraum der Tankstelle und forderte unter Vorhalt einer Schusswaffe von dem Kassierer die Herausgabe von Bargeld. Der so bedrohte Mitarbeiter händigte daraufhin Bargeld aus - der Räuber flüchtete mit seiner Beute in unbekannte Richtung. Zu ihm liegen derzeit folgende Beschreibungsmerkmale vor:

ca. 170 cm groß 17-20 Jahre alt schmale Statur maskiert mit dunkler Gesichtsmaske mit Sehschlitzen trug u.a. einen schwarzen Kapuzenpullover sprach akzentfrei Deutsch

Das zuständige KK 32 hat die weitergehenden Ermittlungen zu dem Fall übernommen. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0228-150 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:



Polizei Bonn

Pressestelle



Telefon: 0228 - 1510-21 bis 23

Fax: 0228-151202

https://bonn.polizei.nrw

