Polizei Bonn

POL-BN: Verkehrsunfall in Alfter: Beifahrerin bei Zusammenstoß leicht verletzt

Bonn (ots)

Die Polizei Bonn ermittelt in einem unklaren Verkehrsunfall: Am Dienstagmorgen um 5:40 Uhr stieß ein Transporter in Alfter mit einem Pkw zusammen. Nach bisherigen Erkenntnissen wollte der 31-jährige Transporter-Fahrer auf der Straße "Im Benden" einen Pkw überholen. Dessen 50-jähriger Fahrer bog zeitgleich nach links ab. Dabei kam es zu einem Zusammenstoß. Die 46-jährige Beifahrerin des PKW-Fahrers erlitt leichte Verletzungen. Und es kam zu einem Sachschaden von ungefähr 8.000 Euro. Das zuständige Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen übernommen.

Rückfragen bitte an:



Polizei Bonn

Pressestelle



Telefon: 0228 - 1510-21 bis 23

Fax: 0228-151202

https://bonn.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell