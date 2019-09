Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: PI Bad Dürkheim - Rund um den Wurstmarkt (3)

Bad Dürkheim - Sonntag, 08.09.2019 bis Montag, 09.09.2019, 02:00 Uhr (ots)

Der Wurstmarkt-Sonntag verlief aus polizeilicher Sicht relativ ruhig. Sicherlich hat auch das regnerische Wetter für geringeres Besucheraufkommen gesorgt.

Im Laufe des Tages mussten insgesamt 9 Falschparker vom Ordnungsamt Bad Dürkheim abgeschleppt werden, weil sie behinderten.

Am Nachmittag erstattete eine 21-Jährige Anzeige, weil ihre Handtasche am Vorabend gegen 21:00 Uhr im Bereich der Toiletten hinter dem Weindom entwendet wurde. Der Schaden beträgt über 800 EUR, da u.a. Bargeld und ein hochwertiges Handy in der Tasche waren.

Heute gegen 18:40 Uhr schlug ein 23-Jähriger im Bereich der Mannheimer Straße einem 22-Jährigen mit der Faust ins Gesicht. Der 22-Jährige hatte einer Begleiterin des Schlägers nachgepfiffen.

Um 23:00 Uhr musste einem 31-jährigen Dürkheimer ein Platzverweis erteilt werden. Er hatte deutlich alkoholisiert bei den Schubkärchlern randaliert und eine Frau rumgeschubst.

Um 0:20 Uhr kam es zu einer sexuellen Belästigung zum Nachteil einer 19-Jährigen. Ein 20-Jähriger aus Ludwigshafen hatte der jungen Frau an den Po gegriffen.

Um 01:00 Uhr wurde ein 29-Jähriger Opfer eines Straßenraubes. Eine unbekannte Täterin hatte ihm im Bereich hinter der Agip-Tankstelle Pfefferspray ins Gesicht gesprüht und dessen Handy und Bargeld weggenommen. Die Täterin ist dann Richtung Weinberg geflüchtet. Fahndungsmaßnahmen verliefen ergebnislos.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Bad Dürkheim

Weinstraße Süd 36

67098 Bad Dürkheim

Telefon 06322 963-0

Telefax 06322 963-120

pibadduerkheim@polizei.rlp.de

SB: Sigfried Doll



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell