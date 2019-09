Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Steinewerfer, Bundesstraße 38 - Zeugenaufruf

Neustadt/Weinstraße (ots)

Neustadt/Wstr. - Drei bislang unbekannte Jugendliche warfen am Samstag, 07.09.2019, um 20.23 Uhr, zumindest einen Gegenstand von einer Brücke auf die Bundesstraße 38. Die Brücke befindet sich zwischen dem "Mußbacher Kreisel" und der Anschlussstelle Neustadt-Nord der A 65. Zum genannten Zeitpunkt fuhr eine 26-jährige Verkehrsteilnehmerin aus Neustadt mit ihrem Pkw auf besagter Strecke und wurde nur knapp verfehlt. Ob an ihrem Fahrzeug durch den Wurf ein Sachschaden entstand, ist derzeit noch unklar. Wer sachdienliche Hinweise, insbesondere bzgl. Der Identität der drei Jugendlichen, geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Neustadt/Wstr. in Verbindung zu setzen.

