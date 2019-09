Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Betrunken mit dem Auto in Weidenthal unterwegs

Neustadt/Weinstraße (ots)

... war eine 61-jährige Frau aus Bayern am Abend des 06.09.2019. Sie war zuvor aufgefallen, weil sie sehr langsam fuhr. Bei der anschließenden Polizeikontrolle konnte deutlicher Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Ein Test ergab schließlich einen Wert von 1,05 Promille, womit sie nur knapp an einer Straftat vorbei schrammte, welche ab einem Wert von 1,1 Promille vorgelegen hätte. Die Fahrzeugführerin erwartet nun ein Bußgeld in Höhe von mind. 500 EUR, mind. 1 Monat Fahrverbot, sowie 2 Punkte im Verkehrszentralregister.

