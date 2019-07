Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Rees - Unfallflucht

Fahrer eines Kleintransporters gesucht

Rees-Haldern (ots)

Am Mittwoch (10. Juli 2019) gegen 15:05 Uhr war ein 22-Jähriger aus Emmerich mit seinem grauen Mazda auf der Heresbachstraße in Richtung Mehrhoog unterwegs. Auf Höhe einer Fahrbahnverengung stieß er mit seinem linken Außenspiegel gegen den Spiegel eines entgegenkommenden Lieferwagens. Der 22-Jährige hielt daraufhin an, der andere Fahrer setzte seinen Weg jedoch fort. In dem Lieferwagen saß eine männliche Person mit kurzen Haaren, der Wagen trug ein Klever Kennzeichen. Bei dem Zusammenstoß wurde der Spiegel des Mazdas beschädigt. Der Lieferwagenfahrer oder eventuelle weitere Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Emmerich unter 02822 7830. (cs)

