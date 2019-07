Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Unbekannte Täter zündeln an Roller

Kleve (ots)

Am Freitag (12. Juli 2019) gegen 03:00 Uhr bemerkte eine 17-Jährige aus Kleve, dass unbekannte Täter ihren Roller angezündet hatten. Der Roller war in der Einfahrt eines Hauses an der Nimweger Straße abgestellt. Er wurde länger nicht bewegt, so dass ein technischer Defekt ausgeschlossen werden kann. An dem Roller entstand Sachschaden. Hinweise zu verdächtigen Personen bitte an die Kripo Kleve unter 02821 5040. (cs)

