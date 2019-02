Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Einbruch in ein Wohnhaus

Arnsberg (ots)

Am Samstag, in der Zeit von 14:00 Uhr bis 22:15 Uhr, schoben ein oder mehrere bislang unbekannte Täter an einem Wohnhaus im Dreisborner Weg eine Mülltonne unter den Balkon des ersten Obergeschosses und gelangten nach Aufhebeln der dortigen Tür ins Innere. Das Gebäude befindet sich mittig im Dreisborner Weg. Aus den Räumlichkeiten wurde Schmuck entwendet. Bisherige Fahndungsmaßnahmen verliefen negativ. Die Auswertung der vorhandenen Spuren ist noch nicht abgeschlossen. Hinweise an die Polizei werden erbeten. (PK)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

Leitstelle

Telefon: 0291-9020-3110

Fax: 0291-9020-3119

E-Mail: leitstelle.hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell