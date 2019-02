Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Person

Marsberg Essentho (ots)

Am Freitag, dem 15.02.2019 gegen 19:50 Uhr, befuhr eine 19-jährige Pkw-Fahrerin die Meerhofer Straße (K69) von Meerhof kommend in Fahrtrichtung Essentho. Aus bislang ungeklärter Ursache kam sie auf einer Geraden nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß frontal gegen einen Straßenbaum. Nach dem Zusammenstoß mit dem Baum schleudert der Pkw zurück auf die Fahrbahn. Die Fahrerin wurde bei dem Unfall schwer verletzt, an den Pkw entstand Totalschaden. Die K69 musste nach dem Unfall für ca. zwei Stunden komplett gesperrt werden. Zeugen, die Angaben zu dem Unfall machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden, Tel.: 02992-90200 (Ho)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

Leitstelle

Telefon: 0291-9020-3110

Fax: 0291-9020-3119

E-Mail: leitstelle.hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell