Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Zwei Freundinnen auf Diebestour

Neustadt/Weinstraße (ots)

Neustadt/Wstr. - Zwei 17-jährige Mädchen aus Neustadt/Wstr. waren am Mittag des 06.09.2019 im dm in der Innenstadt unterwegs, wobei sie einer Mitarbeiterin auffielen, weil sie mit einem gefüllten Einkaufskorb die Kundentoilette aufsuchten und dort auffällig lange verweilten. Bei einer anschließenden Nachschau in den mitgeführten Handtaschen stellte die Mitarbeiterin zahlreiche ausgepackte Kosmetika fest. Da die beiden Jugendlichen ihre Identitäten nicht preisgeben wollten, wurde die Polizei verständigt. Neben den ausgepackten Kosmetikartikeln im Gesamtwert von 138 EUR, fanden die eingesetzten Beamten in einer Handtasche zudem eine funktionsfähige Luftpistole, was den Ladendiebstahl zu einem signifikant schwerwiegenderen Delikt klassifiziert. Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wurden beide Jugendlichen in die Obhut ihrer Eltern gegeben.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Neustadt/Weinstraße



Telefon: 06321-854-0

E-Mail: pdneustadt.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.neustadt



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell