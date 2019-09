Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Fahren eines Kraftfahrzeug unter Alkoholeinfluss

Bedrohung und Beleidigung von Polizeibeamten und eines Polizeiarztes

Grünstadt (ots)

Am Freitag, den 06.09.2019 wurde der Polizeiinspektion Grünstadt gegen 21.55 Uhr gemeldet, dass der 44-jährige polizeibekannte Fahrer eines VW-Caddy auf dem Parkplatz eines Schnellrestaurants in Grünstadt eine Flasche Bier getrunken hätte. Anschließend hätte sich der Fahrer in Richtung Bockenheim entfernt. Eine Polizeistreife konnte das Fahrzeug und den Fahrer in Bockenheim erkennen. Im Fahrzeug befand sich lediglich der 44-Jährige als Fahrer. Im Anschluss stieg der Fahrer auf einem Parkplatz aus dem Fahrzeug aus und torkelte weg. Beim Erkennen des Streifenwagens rannte der Fahrer zum Fahrzeug zurück und wollte scheinbar erneut wegfahren. Dies konnte durch die Polizeibeamten verhindert werden, in dem die Fahrertür geöffnet wurde. Der Fahrer schrie sofort, dass die Polizeibeamten das nicht dürften, er seinen Anwalt verständigen und die Polizeibeamten anzeigen werde. Dabei fuchtelte der Mann mit den Händen wild und unkontrolliert vor dem Polizeibeamten herum. Als der 44-Jährige daraufhin den Türgriff bediente, wurde er zu Boden gebracht und gefesselt. Da bei dem Fahrer starker Alkoholgeruch, sowie Ausfall- und Auffallerscheinungen festgestellt werden konnten, wurde dem Mann ein freiwilliger Atemalkoholtest angeboten, den dieser verweigerte. Daher wurde die Entnahme einer Blutprobe angeordnet. Im Rahmen des Verbringens zur Dienststelle und der Entnahme der Blutprobe beleidigte der Täter die Polizeibeamten und den Arzt fortwährend mit den übelsten Beleidigungen u.a. mit: "nur ein toter Bulle ist ein guter Bulle". Weiterhin bedrohte er die Polizeibeamten und deren Familien mit dem Leben. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der 44-Jährige entlassen. (.sw)

