Bundespolizeidirektion München

Bundespolizeidirektion München: Verstärkung für die Bundespolizei am Münchner Airport -125 junge Bundespolizeibeamte aus ganz Deutschland und einer aus Österreich treten ihren Dienst an-

Bild-Infos

Download

Flughafen München (ots)

126 junge Frauen und Männer sind am Montag (4. März) an ihrem neuen Arbeitsplatz bei der Bundespolizei am Münchner Flughafen gelandet. Nach zweieinhalbjähriger, praxisbezogener Ausbildung können die frischgebackenen Polizeimeisterinnen und Polizeimeister nun ihre vielseitigen Kenntnisse und Fertigkeiten am internationalen Großflughafen Franz-Josef-Strauß in die Praxis umsetzen. Sogar ein junger Mann aus Österreich hat sich entschieden, seinen Dienst bei der deutschen Bundespolizei zu absolvieren. Tags darauf legten die neuen Flughafenpolizistinnen und -polizisten ihren Diensteid ab. Umrahmt wurde die Vereidigungszeremonie von den Klängen des Blechbläserquintetts des Bundespolizeiorchesters München unter Leitung von Egon Zinkl.

Nachdem bereits letztes Jahr knapp 200 junge Polizistinnen und Polizisten die Bundespolizei im Erdinger Moos verjüngten, konnte der Leiter der Bundespolizei Flughafen München, Detlef Karioth, nun noch einmal 126 junge Beamtinnen und Beamte willkommen heißen. Im Rahmen der Vereidigungszeremonie schwor Karioth diese im Beisein seiner Führungskräfte und geladener hochrangiger Gäste der Partnerunternehmen und -behörden auf die Herausforderungen des modernen Polizeiberufs, vor allem im internationalen Umfeld eines 5-Star-Airports ein. Eine besondere Freude war es dem international bestens vernetzten Leiter der größten Bundespolizeidienststelle in Bayern sichtlich, in den Reihen seiner neuen Mitarbeiter auch einen jungen Mann aus einem befreundeten Nachbarstaat begrüßen zu dürfen. Aber nicht nur der junge Tiroler beginnt jetzt fernab der Heimat seinen Dienst. Das Gros seiner Mitstreiter stammt zwar mit 82 jungen Frauen und Männern aus Bayern, 43 der jungen Polizistinnen und Polizisten kommen aber aus allen Himmelsrichtungen der Bundesrepublik. Sie absolvierten ihre Ausbildung in den verschiedenen auf ganz Deutschland verteilten Aus- und Fortbildungszentren der Bundespolizei. Praktika in verschiedenen Dienststellen bundesweit sowie praktische Ausbildungsmodule haben dabei die Theorie abgerundet.

Jetzt erwartet die jungen Frauen und Männer in der grenzpolizeilichen Kontrolle des Reiseverkehrs, bei der Gewährleistung der Luftsicherheit und im bahnpolizeilichen Aufgabenbereich ein breites Aufgabenspektrum. Hier können sie das gelernte Gesetzes- und Polizeieinsatzwissen in der Praxis anwenden und vertiefen. Die Bundespolizei Flughafen München ist mit ihren gut 1.200 Mitarbeitern nicht nur eine der größten Polizeidienststellen an einem europäischen Großflughafen, sondern auch viertgrößter Arbeitgeber im Erdinger Moos.

Rückfragen bitte an:



Christian Köglmeier

Bundespolizei Flughafen München

Nordallee 2 - 85356 München-Flughafen

Telefon: 089/97307-9020

E-Mail: bpol.muc.stsoea@polizei.bund.de



Die Bundespolizei am Flughafen München ist mit ihren gut 1.200

Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern die zweitgrößte

Flughafendienststelle der Bundespolizei in Deutschland. Ihre

polizeilichen Aufgaben umfassen insbesondere den grenzpolizeilichen

Schutz des Bundesgebietes und die Bekämpfung der

grenzüberschreitenden Kriminalität, die Gefahrenabwehr im Bereich der

Bahnanlagen des Bundes und die Sicherheit der Bahnreisenden, sowie

Luftsicherheitsaufgaben zum Schutz vor Angriffen auf die Sicherheit

des zivilen Luftverkehrs. Weitere Informationen erhalten Sie unter

www.bundespolizei.de oder unter oben genannter Kontaktadresse.

Die Bundespolizei in Bayern nutzt für besondere Anlässe auch Twitter.

Werden auch Sie Follower von @bpol_by!

Original-Content von: Bundespolizeidirektion München, übermittelt durch news aktuell