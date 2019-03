Bundespolizeidirektion München

Bundespolizeidirektion München: Regionalexpress kollidiert mit Einkaufswagen: Sachschaden - keine Verletzten

Buchenau, Lkr. Fürstenfeldbruck (ots)

Am Montagvormittag (5. März) kollidierte ein Regionalexpress (RE) am S-Bahnhaltepunkt Buchenau mit einem Einkaufswagen, der im Gleis lag. Verletzt wurde niemand. Die Höhe des Sachschadens am RE ist Gegenstand der Ermittlungen.

Gegen 10:45 Uhr kollidierte der RE 57589 im Bereich des S-Bahnhaltepunktes Buchenau (bei Bahn-Km 26,2) mit einem im Gleis liegenden Einkaufswagen. Der Zug befuhr die Strecke nach ersten Ermittlungen mit einer Geschwindigkeit von ca. 160 Km/h. Er war unterwegs von Kempten nach München. Im RE befanden sich rund 400 Reisende, von denen niemand verletzt wurde.

Der Triebfahrzeugführer erkannte den im Gleis liegenden Einkaufswagen und leitete noch eine Schnellbremsung ein. Der Zug kollidierte mit dem Einkaufswagen und überrollte ihn. Vom Einkaufswagen blieben nur mehr Einzelteile übrig. Der RE 57589 erreichte mit 45-minütiger Verspätung seinen Zielort München-Hauptbahnhof. Nach erster Begutachtung wurde dabei die Front des Steuerwagens beschädigt. Ob es auch zu Schäden unter dem Zug kam, muss noch geklärt werden. Der Lokomotivführer und die Zugbegleiterin beendeten am Hauptbahnhof in München ihren Dienst vorzeitig.

Wie der Einkaufswagen ins Gleis kam, ist Gegenstand der Ermittlungen der Bundespolizei. Die Höhe des Sachschadens ist bisher nicht bekannt.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion München, übermittelt durch news aktuell