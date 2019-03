Bundespolizeidirektion München

Bundespolizeidirektion München: Schwesternstreit eskaliert: Körperliche Auseinandersetzung in der S3 nach Faschingsumzug in Olching - Schlichter verletzt

Olching, Lkr. Fürstenfeldbruck (ots)

Am Faschingsdienstag (6. März) kam es in einer S-Bahn zwischen Olching und Esting zu einem Streit zwischen Zwillingschwestern. Ein 23-Jähriger, der die beiden 26-Jährigen trennen wollte, wurde dabei leicht verletzt.

Zwei Zwillingsschwestern aus Germering befanden sich gegen 17:45 Uhr in einer S3 zwischen Olching und Esting. Die beiden Deutschen waren zuvor beim Olchinger Faschingsumzug. Aus noch unbekannter Ursache schlug eine der beiden der anderen mit der Hand ins Gesicht bzw. gegen den Körper. Des Weiteren riss die Angreiferin der Schwester ein Haarbüschel aus. Ein 23-jähriger Deutscher versuchte die beiden zu trennen. Die 26-Jährige attackierte nun auch den Fürstenfeldbrucker körperlich. Er klagte später über einen lockeren Eckzahn.

Am Bahnhof in Esting nahmen sich alarmierte Beamte der Polizeiinspektion Olching des Vorfalles an. Wenig später übernahmen Beamte der Bundespolizei die Angelegenheit zuständigkeitshalber. Gegen die 26-Jährige wird wegen Körperverletzung ermittelt.

